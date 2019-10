Livro.pl otwiera swój pierwszy punkt w Poznaniu

Wszyscy, którzy chcą rozwijać swoją pasję czytania i jednocześnie zaoszczędzić nawet do 40% na powiększaniu domowej biblioteczki mogą już dziś odnaleźć na www.livro.pl zarówno nowości, bestsellery wydawnicze, jak i niszowe pozycje. Co ciekawe, marka udostępnia także możliwość zakupu wybranych tytułów w przedsprzedaży. Jednak Livro.pl to o wiele więcej niż tanie książki.

W ofercie księgarni internetowej znajdziemy prawie 200 tys. produktów w możliwe najniższych cenach: audiobooki, filmy, muzykę, gry, zabawki oraz artykuły szkolne i papiernicze, a także wakacyjne niezbędniki takie jak przewodniki, atlasy czy mapy. Wszystkie te produkty można teraz zamawiać do nowego punktu odbioru, który został uruchomiony w samym sercu Poznania – w centrum handlowym na placu Wiosny Ludów 2.

Kupiec Poznański to drugie, po pasażu w warszawskim metrze, miejsce odbioru zamówień Livro.pl. Dostawa do obydwu tych lokalizacji jest bezpłatna. Otwarcie poznańskiego punktu to kolejny etap realizacji planu rozwoju oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów. W najbliższym czasie będą powstawać kolejne tego rodzaju placówki, także w innych miastach.

– W Livro.pl codziennie dbamy o to, by nasi klienci otrzymywali bogatą ofertę tytułów w niskich cenach. Dzięki temu czytelnicy z różnych miejsc w Polsce mogą korzystać z naszych promocji za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej. Po udanym debiucie punktu odbioru zamówień w Warszawie, udało nam się dać taką możliwość także mieszkańcom Poznania. Celowo wybraliśmy centralny punkt miasta, by był „po drodze” dla jak największej grupy odbiorców. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci oszczędzają dodatkowo na kosztach wysyłki, bo dostawa z odbiorem osobistym jest bezpłatna – mówi Marek Kupka, dyrektor zarządzający Livro.pl.

Livro.pl jako prawdopodobnie najtańsza księgarnia internetowa stale uzupełnia i poszerza swój asortyment. Żeby być na bieżąco z ofertą, rabatami i promocjami warto skorzystać z możliwości zapisania się do listy subskrybentów jej newslettera.

Nowy punkt odbioru Livro.pl będzie czynny w godzinach otwarcia części komercyjnej Kupca Poznańskiego: od poniedziałku do soboty w godz. Pon-pt: 10.00-20.00; Sobota 10.00-18.00; Niedziela 11.00-18.00.

Księgarnia internetowa Livro.pl działa od 2016 roku. Pierwszy punkt odbioru zamówień ostał otwarty w 2018 roku w Warszawie przy Metrze Świętokrzyska (lokal 1000D, linia M1).

https://www.facebook.com/KsiegarniaLivroPL/