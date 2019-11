Lodowiska w Poznaniu: Ligawa koło stadionu przy Bułgarskiej już działa [ZDJĘCIA]

Chociaż na razie jest dość ciepło, to jednak połowa listopada to już najlepszy czas, by pomyśleć o sportach zimowych. Od soboty, 16 listopada można już korzystać z Ligawy przy Bułgarskiej. Lodowisko znajdujące się obok stadionu, gdzie na co dzień grają piłkarze Lecha, będzie czynne do 8 marca 2020 r.

Ligawa przy Bułgarskiej - ceny biletów (za tercję):

Poniedziałek - czwartek (godz. 15.00 - 21.00) oraz piątek (godz. 17.00 - 21.00): 10 zł (normalny) i 7 zł (ulgowy)

Sobota, niedziela i święta (godz. 10.15 0 21.30): 12 zł (normalny) i 9 zł (ulgowy)

Karnet 10 wejść: 90 zł (normalny) i 60 zł (ulgowy)