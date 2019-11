Lodowisko Malta startuje jak zawsze w okolicach startu Toru Regatowego Malta przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu. Już w piątek, 22 listopada, przyjmie pierwszych łyżwiarzy. Sprawdź godziny pracy, promocje, ceny na lodowisku Malta.

Lodowisko Malta 2019: godziny pracy

Ceny, bilety na lodowisku Malta

Sezon łyżwiarski 2019 na Lodowisku Malta w 2019 rozpoczyna się 22 listopada. Lodowisko będzie czynne codziennie w godzinach od 8 do 22, a w piątki i soboty o godzinę dłużej, czyli do 23. Pamiętajmy, że na lodowiskach obowiązują przerwy techniczne trwające od 15 do 30 minut. Zaplanowano około trzy w ciągu dnia.Ile kosztuje godzina jazdy na lodowisku Malta? 60 minut jazdy na łyżwach w dni powszednieza bilet normalny i 6 zł za bilet ulgowy.za bilet normalny i 8 zł za ulgowy.(normalny) i 10 zł (ulgowy). Na dodatkowe zniżki mogą liczyć rodziny w ramach przeznaczonego specjalnie dla nich biletu oraz posiadacze karnetów. Lodowisko Malta akceptuje Karty Rodziny Dużej. Upoważniają one do 50 procent zniżki.Obiekt oferuje możliwość skorzystania z usług instruktora nauki jazdy, na miejscu będzie również działał punkt ostrzenia łyżew.Miłośnicy zabawy na lodzie wzorem lat ubiegłych mogą w każdy piątek i sobotę od godz. 19 brać udział w Ice Party. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zapewnią w tym czasie świetną muzykę i profesjonalnego DJ-a.

