Lokale ZKZL w Poznaniu wystawione na licytacje. Tu założysz własny biznes! Zobacz zdjęcia i ceny

To już czwarta tegoroczna aukcja najmu lokali użytkowych organizowana przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Tym razem do licytacji przygotowano 9 lokali, które są zróżnicowane pod względem lokalizacji i powierzchni. Najmniejszy z nich ma 20 metrów kwadratowych, a największy 108 metrów kwadratowych. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą wybrać odpowiedni lokal do typu prowadzonej przez siebie działalności i swoich możliwości finansowych.

W trakcie lipcowej aukcji będzie można wylicytować lokale w różnych częściach Poznania, między innymi przy ulicy Szewskiej, Podgórnej czy Szamarzewskiego.