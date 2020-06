Łona i Budyń podsłuchują poznańskich taksówkarzy! Off Opera czyli "Głosy miasta" z taksówkami w roli głównej

Do wyborów pozostało

Łona, czyli znany raper i Budyń, wokalista grupy Pogodno, podsłuchują poznańskich taksówkarzy. Przez trzy dni odwiedzą najbardziej znane miejsca, korporacje, przejadą (a właściwie już przejechali) dziesiątki kilometrów. Po co? To "Projekt Taxi", realizowany w ramach szóstej edycji Off Opery, zatytułowanej "Głosy miasta".