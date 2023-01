Lotnisko dla odważnych: dziwne, nietypowe i niebezpieczne lotniska w Europie. Na tych pasach już sam start lub lądowanie to przygoda

Lot na wakacje, urlop czy ferie nie musi być nudny

Po wygaśnięciu pandemii COVID-19 znowu możemy podróżować i chętnie to robimy. Latamy nad górami i morzami, pokonujemy kontynenty i oceany, by spełnić marzenia, dostać się do wymarzonego kurortu i cieszyć się poznawaniem odległych miejsc. Podróże lotnicze mogą być jednak nudne – czekanie, check in, bramka, czekanie, boarding, znowu czekanie, start, lot, lądowanie, czekanie na bagaż, wreszcie wolność.

Zdarzają się jednak podróże pełne emocji. Czasem mocnych wrażeń dostarcza już samo lotnisko, z którego startujemy lub na którym lądujemy.

Europa, różnorodna pod względem ukształtowania powierzchni, krajobrazu i pogody, ma dla podróżnych cały zestaw dziwacznych lotnisk.

Przeciętny europejski port lotniczy ma pas długości ok. 2,5 km, kryty asfaltem lub betonem. Niektóre lotniska jednak tak bardzo odstają od średniej, że piloci potrzebują specjalnych licencji, by na nich lądować.