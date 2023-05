Lotnisko Ławica w Poznaniu obsłużyło najwięcej pasażerów w historii! Tak prezentują się dane za kwiecień

Najwięcej pasażerów w historii

Co możesz spakować do bagażu podręcznego? Zasady w Ryanair, Wizz Air i innych liniach

Nowe kierunki - więcej pasażerów

Tak wysoki wynik lotnisko osiągnęło jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego, na co wpływ miały także nowe połączenia. Od końca marca można latać do Burgas w Bułgarii, czy cypryjskiego Pafos. Połączenia obsługuje Ryanair.

15 maja uruchomione zostały dodatkowe połączenia Scandinavian Airlines do Kopenhagi. Na lato zapowiedziano także uruchomienie połączenia do Gruzji. Loty z Poznania do Kutaisi, trzeciego pod względem wielkości miasta w kraju, będą możliwe od 3 czerwca. Kolejny letni kierunek to stolica Albanii - Tirana, do której będzie można polecieć z Ławicy już od 4 lipca.

Obserwuj nas także na Google News

Ponadto już od października planowane jest uruchomienie regularnego połączenia Poznania z Dubajem.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]