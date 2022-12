Loty z Poznania. Sprawdź, dokąd można polecieć z lotniska Ławica zimą! Gdzie wybrać się na ferie?

Nowe kierunki lotów z Ławicy

W połowie listopada rzecznik lotniska Ławica informował o uruchomieniu lotów do Bari we Włoszech i Burgas w Bułgarii. Loty do tych miejsc będą realizowane od 26 marca 2023 roku. Kilka dni później, 29 marca 2023 roku uruchomione zostaną połączenia do greckiego Pafos.