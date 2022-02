Ludmiła wraz z mężem i dziećmi mieszkają w Śremie. Na Ukrainie zostali ich bliscy. To nie jedyna taka historia mieszkających tu Ukraińców Katarzyna Baksalary

To, co wydarzyło się w czwartek 24 lutego na Ukrainie, wstrząsnęło wszystkimi. Szczególnie, i nie ma się temu co dziwić, atak Rosji na Ukrainę przeżywają obywatele tego kraju. Wielu z nich zamieszkuje Śrem i jego okolice. Ich bliscy jednak pozostali w ojczyźnie i dziś twarzą w twarz mierzą się z wojną. Udało nam się porozmawiać Ludmiła i jej mężem. Para nie kryje emocji. W mieście Sumy znajdują się ich bliscy.