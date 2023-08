Łukasz Kaczmarek odwiedził Krotoszyn. Na spotkanie z mistrzem przyszły tłumy mieszkańców!

- Wszyscy byliśmy po prostu pod wrażeniem i myślę, że miał bardzo duży sukces w tym, że ten złoty medal jest. Myślę, że to jest jego miasto rodzinne i on to lubi przyjeżdżać, a ta idea współdziałania działa i stąd to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że to bardzo motywująco wpływa na młodych ludzi, kiedy widzą, że ktoś, kto mieszkał tu, kto żył tutaj, kto tutaj zaczynał, doszedł do takiej formy i do takich sukcesów i myślę, że doczekamy się jeszcze innych mistrzów, nie tylko w siatkówce, bo warunki do uprawiania sportu w różnych dziedzinach w Krotoszynie są bardzo dobre - powiedział nam burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek.