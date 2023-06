Lwy z ukraińskiego zoo trafią do Poznania. To kolejna taka akcja

Ewakuacja zwierząt z Ukrainy

Do Poznania trafią kolejne zwierzęta przywiezione z Ukrainy. Ewa Zgrabczyńska wraz z pracownikami przebywa na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie trwa obecnie ewakuacja pięciu lwów. W stolicy Wielkopolski otrzymają one niezbędną pomoc.

- Natalia Popowa z UAnimals ewakuuje ze strefy wojny pięć lwów, które trafią na kwarantannę do poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. Po podreperowaniu stanu zdrowia wyruszą w dalszą drogę do Wielkiej Brytanii i USA

- wyjaśnił dla portalu epoznan.pl Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Transport z lwami powinien dotrzeć do Poznania we wtorek 13 czerwca wieczorem lub w środę 14 czerwca rano.

Do tej pory do Poznania przyjechało kilkanaście różnych zwierząt z ogarniętej wojną Ukrainy. Były to m.in. lwy, niedźwiedzie, tygrysy.

