Lwy z Ukrainy przyjechały do Poznania. "Powoli uchodzi z nas niepokój o los tych zwierząt"

Ewakuacja zwierząt z Ukrainy. Lwy przyjechały do Poznania

Do Poznania trafiły kolejne zwierzęta przywiezione z Ukrainy. Ewa Zgrabczyńska wraz z pracownikami przebywała na granicy polsko-ukraińskiej, gdzie trwała ewakuacja pięciu lwów. W stolicy Wielkopolski otrzymają one niezbędną pomoc. Po podreperowaniu stanu zdrowia wyruszą w dalszą drogę do Wielkiej Brytanii i USA.

- Lwy wreszcie mogą odpocząć. Jeszcze ogromny stres, jeszcze niepewne nowego miejsca, ale... Matka lwica pierwsza stwierdziła, że w Poznaniu będą dbać i karmić, a wojna została daleko... Wszystkie lwy przeżyły, rozpoczynają kwarantannę i nowe życie. A z nas powoli uchodzi niepokój o los tych zwierząt i pojawia się ogromne zmęczenie

- opisują pracownicy zoo w Poznaniu.