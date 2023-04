Madera na majówkę i wakacje. Co warto zobaczyć i zrobić na wyspie wiecznej wiosny? Atrakcje, hotele, porady praktyczne

Madera znaczy „drewniana”

Wylądowaliśmy na Maderze w pochmurne popołudnie, co – jak się później okazało – samo w sobie było niemałym wyczynem. Dostać się na Maderę nie jest tak łatwo. Przekonali się o tym już portugalscy żeglarze, którzy odkryli wyspę właściwie przypadkiem, gdy w 1418 r. rozbili swój statek o sąsiednią hałdę piachu, zwaną dziś Porto Santo. Gdy wypatrzyli w oddali drugą wyspę, porośniętą lasem, nazwali ją Madeira, co po portugalsku oznacza drewno.

Madera: wyspa imienia Cristiano Ronaldo

Muzeum jest nieczynne w weekendy, ale nawet wtedy warto przejść się pod główne wejście, przed którym stoi słynna już dziś brązowa statua, przedstawiająca piłkarza. Posąg z twarzy podobny jest raczej do nikogo, ale tablica informuje z dumą, że to właśnie Cristiano, urodzony na Maderze w 1985 r. Warto zrobić sobie zdjęcie przy posągu, a w dodatku miejscowa legenda głosi, że każdy, kto chwyci brązowego Cristiano za – powiedzmy – dłoń, zapewni sobie szczęście i sukces.

W Funchal można Cristiano nie tylko wspominać i podziwiać, ale też przespać się w jego łóżku. Tak jakby. Przy końcu nabrzeża stoi jeden z luksusowych hoteli sieci CR7, należącej do piłkarza. Tu na łóżkach się jednak nie kończy. Ponieważ Madera to dla Cristiano Ronaldo szczególne miejsce, piłkarz zorganizował przy hotelu specjalne i jedyne na świecie muzeum samego siebie. Fani footballu z całego świata odwiedzają niezwykły przybytek, w którym obejrzeć można 126 pucharów i nagród, zdobytych przez Cristiano własnonożnie.

Caniço: kurort na klifie

Kto lubi kontemplować piękno przyrody, dozna tu niezapomnianych wrażeń. Madera przypomina gigantyczny tort czekoladowy z posypką, który ktoś poobgryzał dookoła, zamiast wykroić sobie kawałek. Z wierzchu jest zielona, odsłonięte klify składają się z warstw skał w różnych odcieniach brązu, a przy wodzie czernią się poszarpane wulkaniczne wnęki i uskoki, tworzące osłonięte od wiatru zatoki i naturalne kąpieliska. Zejść do oceanu jest wiele, choć tutejsze plaże są kamieniste, a nie piaszczyste, nadają się więc bardziej do spacerowania i podziwiania krajobrazu niż leżenia na kocu.

Naszą bazą wypadową w czasie pobytu na Maderze było Caniço de Baixo, urocze miasteczko na południowym wybrzeżu wyspy, mniej więcej w połowie drogi między lotniskiem a Funchal. Miejsce jest dość zaciszne (ok. 13 tys. mieszkańców), z rozwiniętą infrastrukturą turystyczną. Hotele, pensjonaty, sklepy, knajpki i restauracje tulą się do wąskich i krętych uliczek, ale zgubić się tu trudno. Trzeba jednak uważać, bo miasteczko urywa się nagle: Caniço stoi na klifie nad samym oceanem.

Trzy hotele w jednym, czyli gdzie się zatrzymać na Maderze?

Ajurweda rady nie da?

Klejnotem ajurwedy jest ghee – klarowane masło, któremu przypisuje się niezwykłe właściwości oczyszczające. Tradycyjnie ghee wykonywane jest z krowiego mleka i wykorzystywane do tzw. panczakarmy – oczyszczenia organizmu z toksyn. Proces panczakarmy może trwać od jednego do trzech tygodni i składa się z wielu zabiegów, od odpowiedniego jedzenia przez relaksujące masaże i medytację, po nacieranie ciała olejkami i akupunkturę.

W Alpino Atlantico mieliśmy okazję wziąć udział w warsztatach poświęconych ajurwedzie. Sympatyczny kucharz wytłumaczył nam ogólne zasady rządzące kuchnią ajurwedyjską i opowiedział o niezwykłym wpływie, jaki na ludzką kondycję mogą mieć pozornie zwykłe przyprawy, jak goździki, gorczyca, kardamon czy kolendra, połączone umiejętnie według zasad opracowanych przed wiekami w Indiach. Ajurweda naucza, że odpowiednia kombinacja przypraw pozwala uruchomić ich silne właściwości lecznicze. Każdy człowiek powinien zwracać uwagę na to, co je, ponieważ niektóre potrawy i przyprawy mogą być szkodliwe dla określonych dosza, inne zaś bardzo pożyteczne.

Ajurweda to tradycyjna medycyna starożytnych Indii, zmodernizowana nieco w XX w. tak, by lepiej pasować do gustów i oczekiwań nowoczesnego Zachodu. Ajurweda zakłada, że w ludzkich organizmach nieustannie zachodzą interakcje pięciu żywiołów (czterech standardowych i eteru). Całą ludzkość da się z grubsza podzielić na trzy typy (dosza) o różnych proporcjach żywiołów, zachowaniach i przypadłościach. Zaburzenie równowagi między żywiołami powoduje choroby, które należy leczyć za pomocą licznych technik, ale przede wszystkim - odpowiedniej diety.

Mimo to trudno się dziwić popularności ajurwedy w Europie czy USA i tłumom turystów, przyciąganych przez ośrodki takie jak Alpino Atlantico na Maderze. Tylko pomyślcie: przez tydzień (lub nawet trzy) mili ludzie dbają o to, byście nie stresowali się choćby przez sekundę. Chodzicie wszędzie w szlafroku, poją Was pysznymi sokami i herbatami, karmią dobrze doprawionymi daniami w stylu hinduskim (wbrew powszechnemu mniemaniu kuchnia ajurwedyjska nie jest wegańska, używa się w niej tłuszczów zwierzęcych, kości i sporadycznie mięsa). Co jakiś czas robią Wam masaż z wykorzystaniem wonnych olejków. Większość dnia spędzacie zatopieni w miękkiej pufie na słońcu, wpatrzeni w Atlantyk. Jedyne wyzwanie, jakie czeka Was w ośrodku ajurwedy, to nie zasnąć w czasie sesji medytacji.

Należy jasno stwierdzić, że współczesna nauka nie potwierdza niemal niczego, co o niezwykłych właściwościach kuchni i praktyk ajurwedy twierdzi wielu jej zwolenników. Klarowane masło nie uchroni Was przed chorobami, choć może pomóc przy rekonwalescencji, kurkuma nie zahamuje rozwoju raka, choć pasuje do wielu potraw, a Wasze kiepskie samopoczucie prawdopodobnie nie jest wywołane niedoborem eteru.

Ajurweda działa, tylko nie tak, jak chcieliby jej proponenci. Sama w sobie nie stanowi panaceum na wszystkie choroby, choć daje wiele pożytecznych wskazówek dotyczących trybu życia i odżywiania. Ajurweda przede wszystkim oferuje głęboki relaks, pomaga skutecznie uwolnić się od stresu, odzyskać spokój i jasność myślenia. Jeśli chcecie choćby na kilka dni wyrwać się z codzienności, która Was męczy i drażni, i porzucić nudną rutynę, stres i troski, porządna panczakarma w stylu ajurwedy to dla Was idealna propozycja na najbliższy urlop.

W stolicy Madery. Funchal, czyli takie małe Rio

Turystyka na Maderze zorganizowana jest w taki sposób, że za bazy wypadowe do wycieczek i wojaży służą hotele, które często same przygotowują dla gości ofertę zwiedzania. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu na organizację: klient pokazuje placem folder z ofertą i może jechać. Na pierwszy ogień wybraliśmy się z przewodniczką do Funchal, stolicy wyspy.

Już samo ukształtowanie powierzchni jest w Funchal ciekawe. Miasto stoi na wzgórzach, ale nie jak Rzym, tylko raczej jak Rio de Janeiro. Porośnięte zielenią stożki wyrastają tu i tam, a domy i domki o czerwonych dachach tulą się do nich, jakby się bały, że spadną. Wzgórza Funchal są strome i szybko przechodzą w prawdziwe góry, poprzecinane przepaściami, nad którymi przerzucono zmyślne mosty. Różnice wysokości są tu bardzo duże – niecałe 3 km od wybrzeża wzgórza osiągają już 1000 m n.p.m., klimat jest rześki, a po szybkiej jeździe tramwajem linowym z portu trzeba przełykać ślinę, by wyrównać ciśnienie i odetkać sobie uszy.

Funchal zamieszkuje nieco ponad 100 tys. mieszkańców – tyle, co warszawskie Śródmieście. Przejście całego nabrzeża raźnym marszem zajmuje ok. 30 min. Na niewielkiej przestrzeni mieści się jednak wiele atrakcji i miejsc wartych odwiedzenia.

Na wzgórzu nad miastem stoi nastraszy w Funchal kościół pw. Matki Bożej z Góry (Nossa Senhora do Monte), w którym znajduje się grobowiec ostatniego cesarza Austro-Węgier, Karola I. Karol został zesłany na Maderę i przeżył tu kilka miesięcy, po czym zmarł i dziś jest katolickim świętym. Dziwniejsze jednak od tego, że austriacki cesarz spoczywa w kościele na wzgórzu w stolicy Madery, jest sposób, w jaki na to wzgórze wjechaliśmy.

W górę i w dół: teleferico i carreiros

Teleferico to udogodnienie, bez którego poruszanie się po Funchal - mieście, które prawie stacza się z gór do oceanu - byłoby bardzo uciążliwe. Jednak wejście na Monte to tylko połowa problemu. Jak już się dostało na górę, trzeba z niej jakość zejść, a maszerowanie w dół po stromych uliczkach daje się we znaki prawie tak mocno, jak wdrapywanie pod górę. Już dobrze ponad 100 lat temu przedstawiciele klas wyższych Madery uznali, że nie będą schodzić taki kawał z Monte jak zwykli ludzie, zdzierać sobie buty i ryzykować potknięcie, a potem spektakularny zjazd na własnych brzuchach ze wzgórza do samego Atlantyku.

W Funchal działa specjalny tramwaj, który wygląda i działa jak kolejka górska. Teleferico do Funchal wozi tubylców i turystów ze stacji przy nabrzeżu na szczyt wzgórza Monte. Wagoniki mkną z prędkością 4 m/s na wysokości do 40 m i zatrzymują się przy Ogrodach Tropikalnych, w pobliżu kościoła. Przejażdżka teleferico nie jest może dobrym pomysłem dla osób bojących się wysokości, ale pozostali powinni spróbować – widoki są niesamowite, w dodatku nie często ma się okazję pojeździć kolejką górską w środku miasta. Jazda trwa ok. 15 minut.

Należy dodać, że sanie nie mają własnego toru, lecz suną po ulicy, na której chwilowo zamykany jest ruch. Trasa liczy ok. 2 km, a jazda trwa może 6 minut. Tak jak teleferico, sanie Monte nie są może dla każdego, ale warto przełamać obawy, żeby sprawdzić, jak to jest pędzić przez miasto w saniach z desek i wikliny z napędem w postaci dwóch Portugalczyków.

Carreiros to mili panowie w śmiesznych kapeluszach i żółtych butach na specjalnych podeszwach. Wsadzili nas do kosza, złapali sanie z tyłu, a potem rozpędzili cały ten dziwaczny pojazd i już po chwili mknęliśmy w dół w stronę wybrzeża. Na szczęście carreiros nie spuszczają turystów z wierzchołka Monte na złamanie karku, zostawiając na pastwę grawitacji, lecz wskakują na specjalny podest z tyłu sań i przez całą drogę dbają, żeby przejażdżka nie skończyła się na którymś z ostrych zakrętów albo w absurdalnie głębokim rynsztoku, który ciągnie się z prawej strony trasy przez dobre pół kilometra.

Zgłoszono pomysł, by używać wiklinowych koszy na płozach, w których bogacze będą mogli sobie wygodnie zjechać z kościoła do miasta. W myśl zasady, że jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie, Maderczycy szybko zaczęli spuszczać swoją elitę po stromiznach Monte w saniach z desek i wikliny. Tak powstał słynny środek transportu, a dziś atrakcja Funchal i wizytówka dzielnicy: sanie, którymi turyści zjeżdżają ze wzgórza pod opieką tzw. carreiros.

Banany ananasowe (a może ananasy bananowe?) na Mercado dos Lavradores

Wycieczka na Monte trochę nas rozchwiała, więc udaliśmy się coś zjeść, zaglądając przy okazji na słynne funchalskie targowisko świeżyzny: Mercado dos Lavradores, czyli Targ Rolników. Można tu znaleźć właściwie wszystko, co może przyjść do głowy, i wiele więcej. Był to dla nas czas odkryć. Odkryliśmy na przykład, że jest coś takiego, jak bananowe ananasy. Wyglądają jak podłużne zielonkawe łuski pocisków dużego kalibru z włoskami. Smakują trochę jak banany, a trochę jak ananasy. Mają tam jeszcze budyniowe papaje, nie wspominając o bardziej typowych warzywach, owocach, przyprawach i – oczywiście – rybach. Owoców i warzyw można próbować u sprzedawców, nie trzeba więc kupować żadnych produktów w ciemno tylko dlatego, że wyglądają jak broń przeciwpancerna.

Przechadzka po wybrzeżu Funchal

Dochodzimy do fortu: urokliwa budowla z XVII w. w kolorze kanarkowym (w tamtych czasach żołnierze nie dbali o kamuflaż, lecz raczej ostrzegali z daleka, że mają tu fort z armatami i nie zawahają się ich użyć). Dziś Forte de Sao Tiago nie pilnuje już wyspy – nie pilnuje nawet samego fortu, bo drzwi są otwarte na oścież i wchodzimy jak do siebie. W środku restauracja z widokiem na Atlantyk przez blanki. Kiedyś stała tu armata, dziś elegancki stolik. Na dziedzińcu stoi coś jeszcze: dwa eleganckie, wyfroterowane na błysk zabytkowe automobile. Za wycieraczkami kartki z informacją, że wozy można wynająć na przejażdżkę po mieście, ślub lub ogólne zadawanie szyku.

Promenada w Funchal to połączenie parku rzeźb ze strefą rekreacyjną. Idziemy od Muzeum Cristiano Ronaldo w kierunku Forte de Sao Tiago: tu pomnik Maderskich Emigrantów, tam zejście na kamienistą plażę i molo, tu znowu restauracja, a w krzakach wielka brązowa głowa Ghandiego. Chłopaki rozgrywają mecz koszykówki na kawałku placu, dalej ktoś urządza piknik na trawie tuż pod przejeżdżającymi wagonikami teleferico. Znowu pomnik, tym razem maszkaron jak z filmów Clive’a Bakera, za to po chwili skwerek z palmami i rzeźba ukazująca Człowieka Grającego w Piłkę. W porcie niedaleko „Mein Schiff” kolejna ciekawostka: zacumowana replika statku Kolumba Santa Maria. Do wynajęcia na trzy godziny, w czasie których statek opływa kawałek wybrzeża w poszukiwaniu delfinów i wielorybów, żeby turyści mogli nacieszyć się ich towarzystwem i zrobić zdjęcia.

Madera jak kipiący garnek. Pico de Arieiro i wędrówki po górach

Na pewnej wysokości las urwał się nagle i wjechaliśmy na Marsa: wokół czerwone skały, poprzetykane czarnymi wulkanicznymi głazami, i wielka szara pustka. Tylko wyłaniający się z mgły wojskowy radar przypominał, że jednak nie zmieniliśmy planety. Krajobraz w górach Madery jest uderzająco różny od tego, co można zobaczyć na wybrzeżu i w porośniętych lasami wzgórzach. Jest tu chłodno, cicho i brunatno-czerwono. Gdy jest pogoda, ostre słońce pozwala spojrzeć w głąb dolin i podziwiać maderskie lasy z góry. Gdy nie ma pogody, Pico de Arieiro wygląda jak dziób okrętu tonącego we mgle.

Wyprawa w góry - szumne powiedziane. Na Maderze góry zaczynają się mniej więcej 10 minut jazdy stromymi serpentynami od wybrzeża w głąb lądu, a po dwudziestu minutach byliśmy już na Pico de Arieiro (lub Areeiro), trzecim najwyższym szczycie wyspy. Pico de Arieiro ma 1818 m wysokości, jest więc wyższy od Babiej Góry i Śnieżki i tylko niewiele ustępuje Giewontowi. Znaczną część masywu porasta bujna roślinność – unikalne maderskie lasy wawrzynolistne, niewysokie, za to soczyście zielone, z drzewami porośniętymi mchem od korzeni po korony. Maderczycy bardzo poważnie podchodzą do swoich lasów – nigdzie na świecie nie ma innych podobnie rozległych i spektakularnych, porastających zbocza gór i wzgórz jak falujące morze mchu i lian. Maderskie lasy zostały wpisane na listę UNESCO, a 2/3 powierzchni wyspy zajmuje dziś rezerwat przyrody.

Na Pico de Arieiro zaczyna się szlak, którym można przejść na kolejne góry – Pico das Torres (1851 m) i Pico Ruivo (1862 m), najwyższy szczyt Madery. Szlak liczy mniej więcej 6 km, a jego przejście zajmuje wprawnym piechurom ok. 3 godziny. To jedna z najbardziej malowniczych tras górskich na świecie. Nawet gdy pogoda nie sprzyja, wędrówka po górach Madery zapewnia niezapomniane wrażenia: maszeruje się najpierw w dół, z Marsa z powrotem do bujnych lasów wawrzynowych, a potem jeszcze raz w górę, znowu na skalną pustynię, po wąskiej grani, mając po obu stronach zbocza dolin, z których mgła unosi się jak para z kipiącego garnka.

Wyspa dla aktywnych: lewady, kajaki i golf na Maderze

Górskie szczyty i szlaki to nie jedyna atrakcja wnętrza Madery. Kto lubi maszerować, ale woli trzymać się bliżej poziomu morza, może wybrać się na wędrówkę szlakiem lewad. Lewady to kanały nawadniające, wycięte w wulkanicznych skałach przez Portugalczyków, gdy przed wiekami dokonywali cudów, by jak najkorzystniej zagospodarować Maderę, ten zagubiony na Atlantyku kleks z pióra Pana Boga. Ponieważ południowa część wyspy jest sucha, ale ma dobre gleby i miejsce do upraw, Portugalczycy wycięli sieć kanałów, by sprowadzać wodę z deszczowej północy na słoneczne południe, na pola trzciny cukrowej i do winnic.

Lewady to kanały przecinające Maderę, sprowadzające wodę z wilgotnej północy na suche południe. Obok kanałów biegną szlaki, którymi kiedyś chadzali inżynierowie, sprawdzający drożność kanałów, a dziś turyści. Lewady świetnie nadają się na trasy do wędrówek. aldorado10, iStock / Getty Images Plus

Każda lewada składa się z kanału i wijącej się równo z nim ścieżki, po której dawniej wygodnie przemieszczali się inżynierowie, nadzorujący stan i drożność cieku. Dziś te ścieżki stanowią popularne trasy turystyczne o różnej długości i stopniu trudności. Lewady udostępniane turystom przecinają głównie malowniczy środek Madery, choć np. lewada Sierra do Faial znajduje się niedaleko Funchal. Trasy spacerowe wzdłuż lewad liczą od kilku do kilkunastu kilometrów, a ich przejście zajmuje do 5 godzin. Transport do wybranej lewady i przewodnika organizują hotele i wyspecjalizowane firmy; całodzienna wycieczka piesza kosztuje od 20 do 40 EUR.