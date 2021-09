Magdalena C. z Poznania zabiła swoje 3-letnie dziecko. Prokuratura bada jej poczytalność

Zabójstwo dziecka przy ul. Winklera w Poznaniu: rozpoczęła się obserwacja psychiatryczna Magdaleny C.

– Obserwacja psychiatryczna rozpoczęła się w poniedziałek, 13 września. Potrwa cztery tygodnie. Formalnie można ją przedłużyć, ale być może biegli nie będą widzieć takiej konieczności

– mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Przypomnijmy, do morderstwa doszło we wtorek, 4 maja w kamienicy przy ul. Winklera w Poznaniu. 26-letnia Magdalena C. zabiła swoją 3-letnią córeczkę, dusząc ją i dźgając nożem. Dziewczynka z głęboką raną serca trafiła do szpitala. Niestety nie udało się jej uratować. Dziecko zmarło na stole operacyjnym. 26-latka została zatrzymana, początkowo usłyszała zarzut zabójstwa. Przyznała się do winy, złożyła też obszerne wyjaśnienia.