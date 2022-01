Magiczne i pyszne torty Izabeli Borys-Tarkowskiej. Jak powstają te słodkie dzieła sztuki?

Niezwykłe torty Izabeli Borys-Tarkowskiej

Izabela Borys-Tarkowska to wielbicielka cukiernictwa ze Stalowej Woli. Na co dzień pracuje w banku. Mimo, że jest samoukiem i jak sama przyznaje, swoje umiejętności w dekorowaniu tortów ćwiczy dopiero od kilku lat, to już może poszczycić się dużymi osiągnięciami i nagrodami. Stawała na podium w konkursach m.in. Dekoracji Cukierniczych na międzynarodowych targach Expo Sweet 2020 w Warszawie oraz Internetowych Mistrzostw Cukierniczych w 2021, zorganizowanych przez Platformę Sweets CompeteeOn, gdzie zajęła pierwsze miejsce w kategorii Tort Dziecięcy oraz trzecie w kategorii Kwiaty Maślane.