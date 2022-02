Maja Rutkowska potrzebuje naszej pomocy. Poznajcie jej historię

- Majeńka - nasz kochany cud - urodziła się 6 lutego 2021 roku. Zanim przyszła na świat, aż trzy razy musieliśmy godzić się z bolesną stratą - tyle razy poroniłam… Podczas całej ciąży z Majką byłam pod szczególną opieką, jednak żadne z badań nie wykryło krytycznej wady serca… Gdy córeczka się urodziła, mieliśmy 2 godziny pełnego szczęścia - tylko ja, Maja i mąż. Po tym czasie zaczął się koszmar…

Po standardowych badaniach wyszło na jaw, że saturacje Mai są bardzo niskie. Podejrzewano zapalenie płuc. Gdy okazało się, że to nie to, już w 3 godzinie życia karetką na sygnale Maja została przetransportowana do innego szpitala. Sama… W 5 godzinie postawiono pierwszą diagnozę - brak zastawki płucnej. Najpierw jeszcze lekarka uspokajała nas przez telefon, że da się zoperować, że będzie dobrze. Ale po dokładniejszych badaniach okazało się, że Maja nie ma całej tętnicy płucnej. To jak wyrok…

Serce córeczki pracuje tylko dzięki cieniutkim jak włosy naczynkom. Długo tak nie da rady…

Gdy w końcu mogłam wziąć córeczkę do domu, wcześniej kupując całą aparaturę do natleniania i mierzenia saturacji, w głowie miałam tylko słowa lekarza: “Proszę nacieszyć się córeczką, nie macie wiele czasu…”.

W najczarniejszych godzinach naszego życia znalazł się lekarz, który postanowił walczyć o szansę dla Mai, dać jej dłuższe życie. W krytycznym momencie ją uratował, dzięki czemu wciąż możemy mieć nadzieję!