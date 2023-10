Mają windę, ale nie mogą z niej korzystać. Kuriozalna sytuacja na Winogradach w Poznaniu!

Winda jest, ale nie da się z niej skorzystać

- Ta winda była ukończona w lipcu. Kiedy pytałam dwóch panów, którzy kończyli montaż windy, czy już działa, odpowiedzieli mi, że jeszcze nie ze względu na biurokrację - opowiada pani Joanna Florysiak, mieszkanka bloku i seniorka, która na co dzień musi poruszać się przy pomocy tak zwanego chodzika.

Dźwig został wybudowany w wiatrołapie głównego wejścia do klatki bloku nr 17. Jest to ukłon w stronę seniorów i osób z niepełnosprawnością ruchową.

Tymczasem winda nie została udostępniona mieszkańcom do dziś. Wejście do windy z poziomu chodnika wciąż jest zamknięte. Nie oznacza to jednak, że winda nie działa - przyjmuje ona wezwania, przycisk na windzie zapala się na czerwono, jednak dźwig nie rusza. Mimo pełnej sprawności, dźwig jest zablokowany.