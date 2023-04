Majówka 2023 w Poznaniu. Oto imprezy plenerowe i nie tylko! Sprawdź, jak możesz spędzić ten czas

Wyjątkowy czas majówki można rozpocząć "Nocą w Palmiarni" 28 kwietnia. Oprócz propozycji plenerowych można wybrać się też na koncert z okazji 10-lecia zespołu "Lemon". W KontenerART zagra muzyk, który swą popularność zdobył m. in. dzięki udziałowi w telewizyjnym talent show - "Must be the music". Miłośnicy teatru mogą wybrać się na spektakl "Kilka dziewczyn/Some Girl(s)" Teatru Nowego w Poznaniu. Młodsze dzieci mogą natomiast skorzystać z oferty Teatru Muzycznego. Dzieci w wieku około 6 lat mogą też wybrać się wraz z opiekunami na spektakl "Podróż nie z tej ziemi" Teatru Animacji w Poznaniu.