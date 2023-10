Makijaże na Halloween. Zaskocz znajomych makijażem halloweeneowym. O tym jak zrobić makijaż na Halloween opowiada Klaudia Sommerfeld

Halloween staje się coraz bardziej popularne z wielu powodów, na pewno dzięki coraz łatwiejszemu dostępowi do mediów. Dostęp do Internetu, sprawia, że odległe zwyczaje i tradycje, rozprzestrzeniają się po całym świecie. Halloween to takie wyjątkowe święto. Możliwość przebrania się za ulubioną postać lub stworzenie, przyciąga wiele osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Coraz więcej rodzin, nawet w Polsce, angażuje się w dekorowanie domu, przebieranki i oczywiście wycieczki po okolicy w celu zebrania słodyczy. Dla mnie jest to super sposób na spędzenie czasu ze znajomymi, dlatego rokrocznie organizujemy przebierane imprezy. Uwielbiam patrzeć, jak znajomi angażują się w wymyślanie coraz to lepszych kostiumów. - mówi Klaudia Sommerfeld, makijażystka, której pasją są wszelkie charakteryzacje.