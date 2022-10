Malediwy i inne rajskie wyspy mogą niebawem zniknąć. Archipelagi toną w wodach oceanów. Ile czasu zostało mieszkańcom i turystom? Emil Hoff

Naukowcy alarmują: poziom wody w oceanach stale się podnosi, a to oznacza śmiertelne zagrożenie dla wielu popularnych turystycznych destynacji. Czy Malediwy i inne archipelagi rajskich wysp znikną niebawem z map? Ile czasu zostało turystom, by planować egzotyczne wakacje na Oceanie Indyjskim lub Pacyfiku? KKKvintage, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Malediwy i inne egzotyczne archipelagi są coraz chętniej odwiedzane przez turystów z Polski. Ostatecznie, wakacje na rajskiej wyspie to spełnienie marzeń wielu Polek i Polaków. Relaks na białym piasku, pod lazurowym niebem, nad czystą wodą, w której bujnie rozwija się rafa koralowa. Do tego szum palmowych liści, drinki w skorupie kokosa, pyszna kuchnia i ciekawa kultura ludów pacyficznych wysp. Wiele wskazuje na to, że czas na spełnienie marzenia w wakacjach w raju jest ograniczony. Jak długo tropikalne wyspy utrzymają się na powierzchni wody, której poziom ciągle się podnosi? Ile czasu zostało turystom, by odwiedzić Malediwy i inne archipelagi, zanim zatoną w wodach Oceanu Spokojnego i Indyjskiego? Przygotowaliśmy dla was listę 11 współczesnych Atlantyd – atrakcyjnych turystycznie wysp, które mogą niebawem zniknąć z powierzchni Ziemi.