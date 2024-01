Małgorzata Ostrowska, Viki Gabor i inne gwiazdy dołączyły do licytacji WOŚP. Sprawdź, co wystawiły

Równocześnie w całej Polsce odbyła się największa w Polsce zbiórka publiczna. Około 120 tysięcy wolontariuszy w ponad 1600 Sztabach zebra pieniądze do tradycyjnych tekturowych puszek, a w Internecie odbywają się setki internetowych zbiórek i aukcji na rzecz fundacji.

- Chcemy być blisko Was, więc w finałową niedzielę zawsze zapraszamy Was przed ekrany telewizorów i komputerów, ponieważ przez cały dzień opowiadamy o efektach naszych działań w transmisji telewizyjnej i internetowej

Aukcje internetowe

Małgorzata Ostrowska to jedna z najbardziej oryginalnych i wszechstronnych postaci polskiej sceny muzycznej.

Do akcji przyłączyła się też Małgorzata Foremniak , która na licytację przeznaczyła swoją suknię zaprojektowaną na wielki finał "Mam Talent" . Na tę szczególną okoliczność, suknia została zaprojektowana dla Małgorzaty Foremniak przez zespół wspaniałych twórców i krawców, z którymi artystka pracuje już od kilku lat.

Swoją propozycję aukcyjną zaproponowała też 17-letnia wokalistka, zwyciężczyni dziecięcej Eurowizji - Viki Gabor. Można wylicytować dołączenie do drużyny podczas wybranego koncertu. Osoba która zwycięży licytacje wraz z osobą towarzyszącą otrzyma identyfikator VIP do swobodnego poruszania się na terenie koncertu, będzie miała oczywiście okazje być na scenie podczas próby do koncertu, pozna wszystkich muzyków Gabor Gang oraz ekipę techniczną!