Mało samochodów na ulicach Poznania - władze Poznania chcą, aby tak zostało także po pandemii i wprowadzają "Pakiet dla mobilności"

- Ruch samochodowy w Poznaniu spadł o 37 proc., mniej więcej podobnie jak w całym kraju, ale jednocześnie wobec ograniczonych przepisami możliwości korzystania z transportu publicznego, poznaniacy poruszają się po mieście pieszo, rowerami, motocyklami i właśnie samochodami. Nie możemy dopuścić do sytuacji, gdy udział transportu samochodowego po pandemii będzie większy niż przed nią, bo miasto ponownie stanie w korkach – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Mamy długoterminowe plany, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury drogowej w Poznaniu, ale także takie na krótszy, najbliższy okres. Pamiętamy więc o przyszłości, ale skupiamy się na teraźniejszości. Chcemy zachęcić do korzystania z transportu zbiorowego, jazdy na rowerze i poruszania się pieszo. Każdy osoba, która wybierze któryś z tych sposobów przemieszczania się, to często jedno auto na ulicach mniej. Potrzeba więc szerokich chodników, żeby piesi mogli zachować dystans, sprawny system dróg rowerowych i udogodnienia dla transportu zbiorowego - dodaje.

Szereg proponowanych zmian nazwano "Pakietem dla mobilności". Łukasz Dondajewski, miejski inżynier ruchu, mówi, że do najważniejszych zadań należy przeorganizowanie ruchu na ul. Garbary – gdzie między Długą a Małymi Garbarami budowany jest buspas, wyznaczane są miejsca parkingowe na jezdni i uwalniany od samochodów przez to jest chodnik, a także – na ul. Glogowskiej, gdzie uspokojony ruch i więcej miejsca dla pieszych na przystankach dotyczyć będzie rejonu między ul. Stablewskiego a Berwińskiego (gdzie torowisko będzie wydzielone od ruchu samochodowego), a także rejonu ul. Sielskiej (gdzie samochody pojadą jednym pasem i otrzymają czerwone światło przed skrzyżowaniem z Sielską, jeśli na przystanek wjedzie tramwaj). Te ostatnie zmiany mają być wprowadzone do sierpnia.

Miasto zapowiada też wyznaczenie nowej trasy rowerowej po ulicach z uspokojonym ruchem, prowadzącej ruch z Łazarza i Wildy do centrum, po ul. Składowej, Towarowej i Taylora, a także dopuszczenie rowerzystów do ruchu po wszystkich wprowadzanych buspasach - m.in. na Winogradach, Naramowicach i Piątkowie.

A skoro mowa o buspasach – to na Winogradach, Naramowicach i Piątkowie wyznaczono buspasy i śluzy dla autobusów. Są one na ulicach: Murawa, Słowiańskiej, Szelągowskiej, Serbskiej, Mieszka I, Wiechowicza, Stoińskiego i Lechickiej. Do tego budowany jest wspomniany już buspas na ul. Garbary - od Małych Garbar do ul. Długiej, a do końca czerwca dojdzie odcinek biegnący od Cytadeli. Zapewni on łatwiejszy przejazd ul. Garbary od ul. Armii Poznań do Grochowych Łąk. W czasie wakacji buspasy powstaną na moście Królowej Jadwigi oraz ul. Piłsudskiego, a zapowiadane są też na ul. Przybyszewskiego (odcinek Marcelińska - Bukowska), a także na al. Niepodległości.