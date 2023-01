Małopolska na ferie 2023. Atrakcje dla dzieci i całej rodziny blisko Krakowa. Ciekawe miejsca na wycieczki i zimowe weekendy

Ferie w koronach drzew w Krynicy-Zdroju

Ferie w Małopolsce dla aktywnych: narty i snowboard w Tatrach

W Małopolsce do wyboru mamy wiele ośrodków narciarskich, z których najpopularniejsze są te w Zakopanem , Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej i Krynicy Zdroju. We wszystkich ośrodkach znajdziemy wypożyczalnie sprzętu, szkółki narciarskie oraz bary i restauracje. W Białce poza stokiem można korzystać również ze snowparku.

Zimowy weekend pod Krakowem na łonie przyrody. Spacery po małopolskich parkach narodowych

Ogród świateł w Krakowie: wycieczka do magicznej krainy w sam raz na ferie

Zamek w Niepołomicach dla miłośników zabytków

Małopolska z góry. Kolejki gondolowe i wieże widokowe

Zimowe atrakcje Małopolski dla spragnionych relaksu, czyli gorące baseny termalne i SPA

Zima to idealny moment, by wybrać się na termy . Do wyboru mamy kilka ośrodków, niektóre z nich położone są u podnóża Tatr. W każdym znajdziemy baseny wypełnione gorącą wodą termalną, jacuzzi, sauny i liczne atrakcje dla dzieci. Ciekawą zimową atrakcją jest kąpiel w zewnętrznym basenie z gorącą wodą i widokiem na góry. Cenniki term w Małopolsce zebraliśmy w galerii.

Atrakcja dla miłośników sztuki ludowej: Zalipie w zimowej odsłonie

Zimowe szaleństwo po góralsku, czyli kulig w Dolinie Chochołowskiej

Szopki krakowskie, czyli sztuka ludowa na ferie

Podziemne atrakcje Małopolski. Kopalnie soli w Bochni i Wieliczce

Zarówno kopalnia soli w Bochni, jak i ta w Wieliczce, znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i są jednymi z najważniejszych atrakcji turystycznych Małopolskie. Wycieczka do jednej z tych kopalni to na pewno niezwykła atrakcja dla dzieci, ale nie tylko - podziemne komory i kaplice położone kilkadziesiąt - a niektóre ponad sto - metrów pod ziemią co roku przyciągają do obu kopalni ponad milion turystów.

Turyści mają do wyboru kilka rodzajów tras, organizowane są też specjalne wydarzenia.

Kopalnie w Bochni i w Wieliczce można zwiedzić w czasie jednodniowej wycieczki, oba miejsca oferują także miejsca noclegowe dla turystów, którzy chcą dłużej cieszyć się unikalnym mikroklimatem.

