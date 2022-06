Malta Festival 2022: Ulicami przeszła widowiskowa parada. Wieczorne hałasy i zabawa w Poznaniu. Tłumy ludzi przeszły przez miasto

Do Poznania zespół przyjechał po raz pierwszy w 1995 r. ze spektaklem Bivouac – „przejazdem emocjonalnym” inspirowanym Tour de France. W 1997 r. wystąpił z Wielką niedźwiedzicą i Wieśniakami. Do legendy maltańskich wydarzeń przeszedł spektakl Taxi (1998), który dosłownie sparaliżował miasto. W 2007 r. Génerik Vapeur pokazał z kolei przedstawienie En campagne – nawiązujące do wyborów prezydenckich we Francji. W 2022 r. odbył się spektakl Dzięki za wszystko. Zobacz zdjęcia --->

Adam Jastrzębowski