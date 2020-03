Malta Festival Poznań 2020: W tym roku festiwal będzie świętować 30. urodziny!

Jak podkreślają organizatorzy, Malta to festiwal, który tworzony jest przede wszystkim z myślą o widzach, a okrągła rocznica ma być prawdziwym „świętem publiczności, wspólnoty obywateli festiwalu”. Mimo że szczegóły nie są jeszcze znane, to możemy być pewni, że w tym roku teatralna impreza odbędzie się z udziałem najważniejszych twórców teatralnych z Europy , którzy występowali już na festiwalu. Nie zabraknie też tradycyjnego pochodu i pokazów akrobacji w samym centrum Poznania, finałowego, plenerowego koncertu, bezpłatnych spektakli na placu Wolności oraz cyklu-przeglądu Poznań na Malcie.

To jednak dopiero początek… – Chcemy, aby trzydziestka Malty była okazją do świętowania dla nas wszystkich. Z tej okazji planujemy urodzinowy happening-koncert! Specjalnym wydarzeniem będzie koncert muzyki współczesnej, przygotowany przez trzech polskich kompozytorów z okazji urodzin festiwalu. Jego premiera odbędzie się w Starej Rzeźni – informują przedstawiciele festiwalu. W ramach tegorocznej edycji będą odbywać się również darmowe koncerty w festiwalowym klubie, silent disco, debaty na placu Wolności oraz wiele wydarzeń z cyklu Forum, Generator Malta i Wolno Dzieciom. Oficjalne ogłoszenie programu odbędzie się 19 maja – w dzień rozpoczęcia sprzedaży biletów i karnetów.

Tymczasem organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „Opowiedz z nami 30 lat”, tworzonym we współpracy z Cyfrowym Repozytorium Lokalnego Poznania (Cyryl). W jego ramach powstanie wirtualne archiwum festiwalu, w którego tworzenie może zaangażować się każdy, kto dysponuje zdjęciami, filmami i innych materiałami archiwalnymi dokumentującymi poprzednie edycje Malty. Pliki można przesyłać do 8 czerwca na adres: archiwum@malta-festival.pl (w wiadomości musi znajdować się zgoda na użycie materiału) oraz bezpośrednio do Cyryla (ul. Ratajczaka 44, I piętro) w godzinach 8-16. Jak podkreślają przedstawiciele festiwalu, każdy materiał zostanie podpisany nazwiskiem właściciela.