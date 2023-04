Maltanka wraca po zimowej przerwie

Maltanka to jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskotorowych o szerokości toru 600 mm. Linia kolejowa ma prawie 4 km długości i od kilkudziesięciu lat przewozi pasażerów między rondem Śródka a Nowym Zoo. Każdego roku przewozi ok. 200 tys. pasażerów. Cieszy się więc ogromnym zainteresowaniem dzieci i dorosłych.

– Kolejka będzie kursować we wszystkie dni tygodnia, codziennie, aż do 24 września. Zmodyfikowany został też cennik: rezygnujemy z dopłaty historycznej, natomiast wprowadzamy taryfę weekendową . Niezmienne pozostaje to, że chcemy jak najbardziej spełniać oczekiwania naszych pasażerów oraz zapewniać im niesamowite wrażenia związane z przejazdem wąskotorówką przez malowniczą okolicę jeziora Maltańskiego

Rozkład jazdy Maltanki

Kolejka Parkowa Maltanka w sezonie 2023 będzie kursować codziennie – w dni robocze co godzinę, a w weekendy i święta – co 30 minut. Co ok. dwa tygodnie odbywać się będą Dni Pary – wówczas na tory wyjedzie parowóz Borsig Bn2t, najstarszy czynny parowóz w Polsce (wyprodukowany w 1925 roku).

Od poniedziałku do piątku:

Odjazdy ze stacji Maltanka: godz. 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

godz. 9.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Odjazdy ze stacji Zwierzyniec: godz. 9.45, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30

Soboty, niedziele i święta:

Odjazdy ze stacji Maltanka: godz. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,