Małżeństwo oraz bracia z powalczą o milion złotych ["Postaw na milion", odc 2]

W najbliższym odcinku teleturnieju "Postaw na milion" o główną wygraną zagra małżeństwo oraz bracia. Obie pary pochodzą z Poznania. Czy uda im się wygrać milion złotych? Przekonamy się już w sobotę.

Katarzyna i Tomasz Wieczorek

Kasia i Tomek są małżeństwem z Poznania. Kasia po powrocie z półrocznego pobytu w Japonii ze względów zdrowotnych przeszła na dietę bezglutenową. Jej zainteresowanie przerodziło się w pasję. Otworzyła piekarnię bezglutenową. Kasi specjalnością jest chleb gryczany i ziemniaczany. Tomek zawodowo zajmuje się instalacjami wodnymi i elektrycznymi. Ostatnio zainteresował się pszczelarstwem. W przyszłości chciałby założyć własną pasiekę. Poza tym uwielbiają wyprawy pod namioty. Marzą o wybudowaniu własnego domu.

Maciej Appelt i Paweł Appelt

Paweł na co dzień zajmuje się handlem na giełdzie w jednej z dużych grup energetycznych. To nie tylko jego praca, ale również pasja. Maciej jest informatykiem. Uwielbia aktywny wypoczynek a szczególnie turystykę górską. W polskich Tatrach przeszedł wszystkie dostępne szlaki. Chciałby jeszcze zdobyć Rysy. Maciej i Paweł bardzo lubią grać w tenisa. Dzięki temu zwiedzili całą Europę. Są też kibicami Lecha Poznań. Maciej marzy o podróży z żoną do Ameryki Środkowej i Południowej. Paweł chciałby zabrać żonę na wycieczkę do Rzymu, ale również zainwestować pieniądze na giełdzie.

Obaj pochodzą i mieszkają w Poznaniu.

Teleturniej "Postaw na milion" jest emitowany w Polsce od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Najnowszą edycję można oglądać na antenie TVP 1. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest 1 milion złotych.