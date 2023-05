Mama składa się z trosk i poświęcenia, ale przede wszystkim z miłości. Jakie są dzisiejsze mamy?

- Dla mnie macierzyństwo ma dużo plusów, jedynym minusem jest lęk. Ciągły lęk, już w ciąży i po urodzeniu, i też teraz, kiedy mój syn ma już 13 lat. To nieustanna obawa o to, czy wszystko będzie dobrze, czy to dziecko jest szczęśliwe. To duża odpowiedzialność za drugą osobę. I ten lęk u mnie nigdy nie mija. Na szczęście nie jest to lęk, który hamuje tę relację. Powoli jednak dojrzewam do tego, że właśnie teraz przychodzi czas, kiedy można tak odpuścić. Teraz bardziej oglądamy rozwój dziecka, przyglądamy się temu, w jaki sposób to przebiega, niż dopiero je kształtujemy. Ale nadal jest ta troska czy decyzje, które z mężem podjęliśmy związane z naszym synem, były dobre, czy nie przegięliśmy z jakimiś zajęciami dodatkowymi, czy wykorzystaliśmy jego potencjał dobrze i czy w ogóle to było istotne, by próbować go teraz wykorzystywać, bo może lepiej było poczekać na samoistny rozwój dziecka - dywaguje mama Antka.