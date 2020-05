Mamy Siłę by Pomagać: Wyjątkowy projekt wrażliwych muzyków i niepowtarzalny teledysk. Premiera 1 czerwca

W Dzień Dziecka (1 czerwca 2020 roku) odbędzie się premiera wyjątkowego teledysku do piosenki "We Are The World". Promocja tego klipu nastawiona będzie przede wszystkim na pomoc i wsparcie dzieci z Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu. Wszystko to w myśl idei #MamySilebyPomagac, której pomysłodawcami jest dwoje wrażliwych muzyków.

Projekt "Mamy Siłę by pomagać" na początku owiany był pewną tajemnicą. 24 maja na Facebooku powstała strona promująca ten projekt, a kolejne karty były odsłaniane stopniowo każdego dnia. Dziś już wiemy, że pomysłodawcami i twórcami idei #MamySilebyPomagac jest dwoje wrażliwych muzyków: Joanna Dudkowska i Mateusz Urbaniak. Ta para, swoim zapałem i siłą, potrafiła zjednoczyć wiele osób i rozpocząć to piękne dzieło. Dużym wsparciem akcji jest dobre serce i chęć niesienia pomocy pani Agnieszki Borowczak i pana Jarosława Jaworowicza z firmy Inter Materials, Sp. z o.o. . Zobacz też: Gdzie spędzić Dzień Dziecka w Poznaniu? W przyspieszonym trybie, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących norm dotyczących bezpieczeństwa, z potrzeby wielu serc, powstało dzieło, które ma siłę, by pomagać. Do projektu przystąpiło wiele osób zarówno dorosłych jak i dzieci oraz młodzieży. Wspólnymi siłami z wsparciem Agnieszki Borowczak i Jarosława Jaworowicza, przy udziale 32 dzieci, powstał teledysk do piosenki „We Are The World” zaaranżowanej i zagranej przez zespół Joanna Dudkowska Band feat. Chuc Frazier (amerykański artysta pochodzący z Houston w Teksasie). Wokale solowe nagrane zostały przez Julię Stolpe z uczennicami. Udział w teledysku wzięła również Grupa Szopena pod kierownictwem Grzegorza Styczyńskiego oraz dzieci ze studia muzyki rozrywkowej „Co za Muza” pod kierownictwem Joanny Dudkowskiej. Udział wzięli również przyjaciele tej wyjątkowej idei. W związku z tym, iż w projekt zaangażowani są artyści i ludzie dobrego serca z okolic Poznania, Grodziska Wielkopolskiego, Kościana, Leszna i Nowego Tomyśla, pierwsza pomoc trafi do poznańskiego Domu Dziecka nr 3. W dniu 1 czerwca o godzinie 12.00 odbędzie się premiera teledysku, którego promocja nastawiona będzie przede wszystkim na pomoc i wsparcie dzieci z Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu. Premiera będzie mieć miejsce na Facebooku: Premiera teledysku "We Are The World" - Potrzeb jest wiele, problemów również. Mamy nadzieję, że nasza akcja spowoduje uśmiech na twarzach dzieci i młodzieży, które tego bardzo potrzebują - mówią organizatorzy akcji. I zachęcają do odwiedzenia strony projektu i przyłączenia się do akcji Chcesz wiedzieć więcej? Autorem tekstu jest Igor Chudziński Czytaj więcej Rząd znosi kolejne ograniczenia. Wideo