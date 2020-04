Mandat za wymianę opon na letnie? To możliwe. Policja ostrzega przez korzystaniem z usług wulkanizatora w czasach epidemii koronawirusa

Mandat za wymianę opon na letnie? To możliwe. Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Mandat za wymianę opon na letnie? W czasie obostrzeń związanych z koronawirusem to możliwe – donosi o tym portal Autokult. Teoretycznie wymiana opon – choć nieobowiązkowa – znacznie poprawia bezpieczeństwo na drogach. Ogumienie dostosowane do odpowiednich temperatur zapewnia właściwą przyczepność. W obliczu walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 tak zwyczajna usługa jak wymiana opon może jednak skutkować mandatem. Wszystko przez to, że przed wulkanizatorem mogą ustawiać się kolejki.