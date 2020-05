Manicure Express & Beauty by La Kier – dbamy o Twoje piękno!

Powoli wracamy do normalności, a nasz salon wraz z całą branżą beauty do upragnionej pracy. Trudno zaprzeczyć, że na ten dzień czekaliśmy wszyscy - cały nasz zespół, ale przede wszystkim nasi klienci. Przed wybuchem pandemii w naszym salonie od zawsze higiena i dezynfekcja stanowiły podstawową procedurę przed i po zakończeniu każdego zabiegu. Po zapoznaniu się z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów nasz salon przestrzega wszystkich zaleceń, dlatego możecie być pewni, że to bezpieczne miejsce.

Ale czym tak właściwie jest nasz salon? Manicure Express & Beauty by La Kier to nowoczesny salon kosmetyczny, który pozwoli Ci się zrelaksować, oferując usługi na najwyższym poziomie. Manicure, pedicure, stylizacja brwi i rzęs oraz usługi fryzjerskie - a to wszystko w atrakcyjnych cenach.

W naszym salonie usługi wykonujemy z pasją i zaangażowaniem. Dbamy o to aby atmosfera podczas każdej wizyty była miła i przyjemna. Jeżeli myślisz o szybkiej zmianie koloru paznokci przed ważną randką, perfekcyjnie wystylizowanymi brwiami i rzęsami, czy nową fryzurą i cięciem to jesteś we właściwym miejscu! Nasze ekspertki z chęcią pomogą Ci, doradzając najlepsze rozwiązania.

Nasz zespół wie jak ważne są szkolenia i kursy. Branża beauty stale się rozwija, dlatego też regularnie szkolimy się dla Was, aby być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami i trendami. W naszym punkcie znajdziecie produkty najlepszych marek kosmetycznych: OPI, SPN, Montibello, czy Matrix. Używając najwyższej jakości produktów, jesteśmy pewni, że wykonujemy pracę, z której zadowoleni będą również nasi klienci.

Nie zapominamy również o Panach, bo wiemy, że dbać o wygląd może każdy. W naszej ofercie znajdziecie takie usługi jak manicure i pedicure, a także fryzjerstwo męskie.

Na miejscu poza szeroką ofertą znajdziesz również kosmetyki, których używamy na co dzień w naszej pracy, a które oferujemy naszym klientom w sprzedaży. Kremy, balsamy, odzywki do włosów i paznokci oraz wiele innych. Bony podarunkowe i voucher’y również są dostępne w sprzedaży.

Zapraszamy Cię do naszego salonu już dziś.. pozwól nam zadbać o Twoje piękno!

Znajdziecie nas w Centrum Handlowym Poznań Plaza, przy ul. Drużbickiego 2, poziom 0, wejście od ul. Lechickiej. Zapraszamy!

Zapraszamy Was na nasze social media:

Strona www: beautybylakier.pl

Facebook: @ManicurePlaza

Instagram: @beautybylakier