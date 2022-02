Manifestacja przeciwko agresji Rosji w Ukrainie. Na placu Wolności tysiące osób

Protest w sprawie Ukrainy na placu Wolności

Stowarzyszenie Polska-Ukraina w Poznaniu, organizator Ukraińskiej Wiosny rozpoczął sobotnią manifestację, zachęcając do wzięcia udziału we wszystkich sprawdzonych akcjach pomocowych.

- Poznańscy artyści wyrażają ogromne wsparcie, w przyszłym tygodniu miasto będzie huczeć

- zapowiedziała Dagmara Gregorowicz.

Artystka powiedziała też kilka słów do obywateli Ukraińców i zachęcała mieszkańców Poznania, do zapoznania się z Ukraińcami, by w ten sposób udzielić im potrzebnej pomocy.

Później głos zabrali kolejni przedstawiciele stowarzyszenia Polska-Ukraina