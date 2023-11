- mówi nasz informator.

- To jest dyskwalifikacja. Dlaczego część osób ma otrzymać podwyżki, a część nie – i to do poziomu ustalonego prawem. Aktorzy zarabiają najniższą krajową, a jeżeli pracodawca nie chce dać pracownikom wynagrodzenia do tego poziomu to ewidentnie łamie prawo. Rzeczywiście w związku z tym, że nie ma przepisów, które jednoznacznie mówią kto może być aktorem, ile powinien zarabiać, to prawo jest bardzo często naginane - mówi kolejny sygnalista - Nie ma tutaj żadnej regulacji a wysokość honorarium przyznanego za zagrane spektakle podlega subiektywnej ocenie dyrektora. Zdarza się, że aktorzy, którzy są w Teatrze prawie 30 lat, mają niższe stawki niż osoby, które dopiero dołączyły do zespołu i są np. rok po studiach