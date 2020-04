Mapa rowerowa Poznania 2020: Najnowsza wersja rowerowej mapy miasta jest już dostępna

Komorniki stawiają na sport dla mieszkańców i ściągają duże imprezy

Mamy serce do sportu! Tak mówią w Komornikach, jednej z 17 gmin powiatu poznańskiego, położonej w bezpośredniej bliskości Poznania. To tu przecinają się krajowe i międzynarodowe szlaki komunikacyjne prowadzące do ważnych gospodarczo regionów. To tu inwestuje się w infrastrukturę ...