Maraton w Poznaniu: Na liście zgłoszeniowej pozostało tylko 100 wolnych miejsc. Zobacz medal dla biegaczy

Wiadomo już, że 20 października dominować będzie granat i złoto! W takich barwach biegacze i organizatorzy celebrować będą 20 lat biegowej tradycji w Poznaniu na królewskim dystansie. Zawodnicy wiedzą także jak będzie wyglądała jubileuszowa koszulka oraz, że w pakiecie startowym będzie czekać na nich wielofunkcyjny komin, bawełniana torba na ramię, piwo od Browaru Fortuna w jubileuszowej etykiecie, czekolada Terravita, naturalny energetyk od Veroni Active, a także voucher ze zniżką -50% na dowolny mecz Lecha Poznań, który zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim w Poznaniu do końca tego roku.

Medal 20. PKO Poznań Maratonu im. Macieja Frankiewicza

Bogata historia jaką niosą za sobą medale dotychczasowych edycji Poznań Maratonu to mozaika, na którą składają się godne upamiętnienia postaci i wydarzenia związane ze stolicą Wielkopolski. Pomysł ten zrodził się w 2006 roku i organizatorzy trwają przy nim do dziś! Dwie dekady tradycji biegowej na dystansie 42,195 km sprawiają, że to właśnie liczba 20 dominuje na tegorocznym medalu. Znaczącym elementem projektu jubileuszowego krążka jest również postać Macieja Frankiewicza – inicjatora i pomysłodawcy, a od 2010 roku patrona poznańskiego maratonu. Sam jako ówczesny wiceprezydent miasta brał czynny udział w biegu. Był zawodnikiem w pierwszych 9. edycjach imprezy, o którą zabiegał, a która obecnie przyciąga biegaczy z całego świata. Na złotej szarfie, na której zawieszony jest srebrny medal stworzony został kolaż z wybranych fotografii prezentujący zarys uczestników startujących w poprzednich latach. Warto dodać, że obecnie 64 biegaczy posiada pełną kolekcję 19 medali ze wszystkich edycji Poznań Maratonu.