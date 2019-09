Marcin Staniewski - rozmawiamy o naszym zdrowiu

Dziennikarz: Kandydat do Sejmu z list SLD. Jako farmaceuta i organizator wielu akcji społecznych z pewnością wie Pan jakie zmiany należałoby wprowadzić szczególnie w odniesieniu do osób chorych, starszych, czy wymagających pomocy”

Marcin Staniewski: Od kilku lat – jako farmaceuta, właściciel aptek mam kontakt z osobami chorymi bądź potrzebującymi m.in. porady aptecznej. Stąd też problemy osób potrzebujących pomocy nie są mi obce. Jestem przekonany, że m.in. likwidacja marży aptek rozwiązałaby tu część problemów. Lewica proponuje także leki za 5 zł, a nade wszystko zwiększenie dostępu do lekarzy. Kierunek priorytetów wyznaczają tu takie specjalizacje jak: onkologia, geriatria, pediatria i psychiatria – takie są po prostu potrzeby społeczne. Wiąże się to jednak bezpośrednio z wzrostem przyjęć na studia medyczne – co oczywiste, ale także z ofertami pracy dla lekarzy. A w konsekwencji z adekwatnym – do odpowiedzialności jaką ponoszą ratując zdrowie i życie – wynagrodzeniem. I nie są to propozycje konfrontacyjne w stosunku do innych ugrupowań, jednak Lewica ma narzędzia i wiedzę, by takie właśnie programy wprowadzić w życie.

Dziennikarz: Samo zniesienie marż to tylko czubek góry lodowej. To samo dotyczy dostępu do lekarzy. Może zgodnie z zasadą: lepiej zapobiegać niż leczyć postawić na profilaktykę?

M.S.: I to jest właśnie jeden z głównych obszarów, o który powinniśmy zadbać wszyscy – od najmłodszych do najstarszych, od samorządowców po parlamentarzystów, od handlowców po naukowców, od rolników po mechaników. Wiąże się to m.in. z edukacją już na poziomie wczesno szkolnym i uczeniu dzieci w jaki sposób zadbać o swoje najbliższe środowisko. Wykształceni obywatele, to po pierwsze lepsza demokracja, a po drugie – kapitał ludzki tak potrzebny na rynku pracy i nauki. Edukacja oparta na nauce to standard europejskiej cywilizacji – i nic tego nie zmieni.

W zakresie środowiska chodzi przede wszystkim o zminimalizowanie śladu węglowego np. poprzez bądź poprzez zrównoważone hodowle, albo też – alternatywnie - zmniejszenie spożycie mięsa na rzecz wysoko białkowych roślin. Kolejną kwestią jest zrealizowanie postulatów dopłat do wymiany starych pieców na nowe. Konieczne jest wprowadzenie uchwały antysmogowej w każdym województwie. Wzorem m.in. Norwegii należy promować zakup hybrydowych lub elektrycznych samochodów (takie rozwiązanie zastosowała m.in. Norwegia, co znacząco wpłynęło na jakość powietrza na obszarze Oslo). Jednak w Polsce – co warto podkreślić – mamy całkiem nieźle rozbudowaną sieć kolejową. Modernizacja i przywrócenie transportu publicznego (kolejowego) między małymi miejscowościami a miastami może znacząco ograniczyć emisję spalin jako efektu użytkowania ogromnej liczby samochodów osobowych.

Dziennikarz: Czyli wiadomo co, wiadomo jak, to w takim razie dlaczego jeszcze tego nie wdrażamy?

M.S. Już jest lepiej z tym wdrażaniem niż jeszcze kilka lat temu. Ale, jak słusznie się zauważa, sama wiedza nie wystarczy. Należy jeszcze pochylić się nad tymi problemami i zwyczajnie zacząć je rozwiązywać krok po kroku. Dlatego właśnie ubiegam się o mandat posła na Sejm RP. Chciałbym, by mój syn, a później także wnuki mogły cieszyć się świeżym powietrzem, kąpać w czystym Bałtyku i jeść pstrągi z czystych rzek. Chyba także wszyscy chcemy, by nasi seniorzy (a za chwilę każdy z nas) mogli się pięknie i godnie korzystać z życia. Stąd też swoją pełnoletnią kampanię (startuję z numerem 18) kieruję do wszystkich dojrzale myślących, licząc na ich głosy. Z dostępnych badań wynika, że w każdym z poruszanych tematów, głosujący na SLD, Wiosnę i Razem są bardziej postępowi niż reszta społeczeństwa. Wierzę, że postępowość wygra.

Dziennikarz: Dziękuję za rozmowę.