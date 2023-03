- Podejrzany przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt. Mężczyzna podczas przesłuchania nie okazywał żadnych emocji. Przyznał się, że przebywał w szpitalu psychiatrycznym i brał narkotyki. Nie wiadomo, czy w chwili popełnienia czynu był pod ich wpływem. Zlecone zostały badania krwi – tłumaczy prokurator Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. - Odbyła się sekcja zwłok pokrzywdzonych. Mężczyźnie zadano 45 ciosów nożem, kobiecie 10. Śmiertelne były rany w okolicy szyi ofiar - dodał Łukasz Wawrzyniak.

W piątek rano 31 marca w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu odbyło się przesłuchanie Marcina W., który jest podejrzany o zabójstwo dwóch osób. Mężczyzna miał dokonać zbrodni w środę w Muchocinie i Międzychodzie, po czym prawdopodobnie przez dobę ukrywał się w lasach pod Międzychodem, umykając zakrojonej na wielką skalę policyjnej obławie. W czwartek wieczorem sam przyszedł do Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Podwójne zabójstwo Międzychód – dlaczego Marcin W. to zrobił?

Podwójne morderstwo w Muchocinie i Międzychodzie

Do dwóch bestialskich zabójstw doszło w środę 29 marca. Późnym popołudniem najpierw strażacy interweniowali w Muchocinie, gdzie doszło po pożaru mieszkania. Później okazało się, że 24-letni napastnik miał wejść do jednego z mieszkań w bloku i tam zabić nożem 22-latka, po czym wzniecić ogień i uciec samochodem ofiary. Pojechał do Międzychodu, gdzie przy ul. 3 maja miał dokonać kolejnego zabójstwa, tym razem 45-letniej kobiety. I znów uciekł z miejsca zbrodni. Samochód porzucił w kompleksie leśnym pod Międzychodem. Śledczy powiązali oba zabójstwa. Rozpoczęli obławę za podejrzewanym o podwójne morderstwo. Cały czwartek w poszukiwania mężczyzny zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów, ale także nurków i policyjny śmigłowiec. Opublikowany został także wizerunek Marcina W., a nawet została wyznaczona nagroda przez policjantów dla osoby, która przekaże informacje pomocne w schwytaniu sprawcy.