Marsz Kejterka w Poznaniu. Czworonogi przeszły ulicami miasta! Zobacz zdjęcia! OPRAC.: Marta Jarmuszczak

"W Poznaniu krzywdzenie zwierząt nie przejdzie, przejdzie za to Marsz Kejterka" - to hasło przyświecało uczestnikom wydarzenia. Psy wraz z opiekunami przeszły ze skweru im. Karola Hoffmanna do parku im. Jana Pawła II.