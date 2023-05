Krokodyl trafił do zoo w Poznaniu. Wcześniej był przetrzymywany... w domu jednorodzinnym!

W akcji odławiania zwierząt z terenu prywatnej posesji w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń 2 maja brała udział policja, straż pożarna i pracownicy ogrodu zoologicznego z Poznania. Gad znajdował się w przybudówce do garażu należącego do 54-letniego mężczyzny. Oprócz niego w "basenie" mundurowi znaleźli drugiego, martwego krokodyla.

Uratowany krokodyl, który otrzymał imię Ancalagon, na cześć najpotężniejszego smoka z powieści J. R. R. Tokiena "Silmarillion". Liczy sobie 30 lat i ma trzy metry długości. Trafił do ZOO w Poznaniu. Jest w ciężkim stanie, ale teraz wraca do zdrowia w odpowiednich dla niego warunkach. Sama akcja była niebezpieczna, a samo przygotowanie do niej trwało przez dłuższy czas, bowiem wymagało obecności specjalistów. W basenie, od dłuższego czasu znajdował się bowiem martwy, drugi krokodyl. Ponad dwa tygodnie temu zabrane zostały natomiast z terenu posesji w Sosnowcu dwa serwale, ale niestety oba koty wcześniej padły. Nie udało się ich uratować.