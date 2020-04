Maseczka higieniczna na koronawirusa. Jak ją zrobić w domu bez szycia? Wielorazowa maska ochronna DIY - proste sposoby

Obowiązkowe zasłanianie twarzy - czy tylko maseczki ochronne?

Obowiązek zasłaniania nosa i ust poza domem wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia. Łukasz Szumowski w Magazynie TVN24 wskazywał, że maseczka ma sens szczególnie, gdy rośnie liczba osób zakażonych bezobjawowo.

Zdaniem lekarzy maseczki są ważniejsze niż rękawiczki jednorazowe, ponieważ ręce zawsze można umyć. Nowe obostrzenie nie oznacza jednak, że musimy zakupić profesjonalną maseczkę. Na konferencji prasowej 9 kwietnia Łukasz Szumowski podkreślił:

Nie mówimy, że musi to być maseczka, może być to chustka, może być to szalik. Co do konkretnych regulacji, będziemy przedstawiali je po świętach, natomiast obowiązek będzie od czwartku poświątecznego.

Zgodnie ze słowami Ministra Zdrowia, by zakryć usta i nos, wystarczy wykorzystać to, co jest pod ręką i co każdy z nas ma w domu. Obowiązek zasłaniania części twarzy ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby, dlatego też dotyczy wszystkich, nawet potencjalnie zdrowych.