Maseczkomaty w Poznaniu - automat z maseczkami, rękawiczkami i płynem dezynfekującym stanęły w urzędzie miasta przy ul. Libelta

Specjalny automat stanął w holu wejściowym Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20. Dostępne są w nim nie tylko maseczki, ale także płyny dezynfekujące czy rękawiczki.

Czytaj też: Poznań: Test na koronawirusa bez wysiadania z samochodu. Uniwersytet Medyczny uruchamia punkt pobrań drive-thru

Produkty znajdujące się w automacie występują w różnych rodzajach. Znajdziemy tam m. in. maseczki jednorazowe, wielowarstwowe czy maski medyczne. Cena masek waha się od 4,50 zł do 8 zł. Koszt rękawiczek wyniesie nas od 1,50 zł do 2,90 zł. Z kolei za płyn do dezynfekcji zapłacimy od 6 zł do 9 zł.