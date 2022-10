Masło w markecie za 10 zł? Tak rosną ceny za kostkę smarowidła. Pytanie brzmi: dlaczego? Mikołaj Wójtowicz

W Lidlu dostaniemy kostki masła o różnej gramaturze i w dużym przedziale cenowym. Jeżeli nie zdecydujemy się na zakup najtańszego masła - prawdopodobnie zapłacimy za nie około 10 zł. Mikołaj Wójtowicz / Polska Press Zobacz galerię (6 zdjęć)

Ile będzie kosztować masło? Już teraz za kostkę bez promocji płacimy w marketach ok. 7-8 złotych, a czasem i 10. Niekiedy w specjalnych akcjach masło można znaleźć za 5,99, a częściej już 6,49 zł przy zakupie kilku sztuk. To jeden z produktów, który w ciągu roku znacznie podrożał. Zaglądamy do sklepów i rynkowych analiz. Dlaczego ceny rosną i czy kiedyś przestaną?