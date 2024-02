Masz niepotrzebne rośliny? POSUM zbiera kwiaty. Będą one cieszyć oko pacjentów w Poznaniu

W ramach akcji można oddać żywe kwiaty wszelkiego rodzaju, które nie są już potrzebne lub nie masz się na nie miejsca. Draceny, kaktusy, monstery, figowce, sansewiery, begonie - oraz jakiekolwiek inne - znajdą dzięki akcji drugi dom! Zebrane rośliny posłużą do aranżacji przestrzeni patio dla pacjentów w POSUM.

- To pierwsza na tak dużą skalę inicjatywa we współpracy z POSUM - mówi Michalina Magdziarz z Zakładu Zagospodarowania Odpadów. - Udział w niej jest dla nas bardzo ważny, ponieważ nie dość, że nadajemy niepotrzebnym już kwiatom drugie życie - na co staramy się w swoich działaniach edukacyjnych zwracać szczególną uwagę - to w dodatku dbamy o zwiększanie komfortu pacjentów, oczekujących czasem na dość stresujące wizyty u lekarzy. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji wiele kwiatów znajdzie nowy dom - dodaje M. Magdziarz.