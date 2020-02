Masz ten zawód? Możesz nie znaleźć pracy w Poznaniu!

10 sposobów, jak załatwić prywatną sprawę w środku dnia

Wymarzony etat zaczyna jednak uwierać, gdy nagle okazuje się, że na koncie mamy zaledwie kilka dni urlopu a trzeba pójść do urzędu, do szkoły czy do lekarza po wyniki. Jak pracę na etacie godzić z codziennymi obowiązkami w życiu prywatnym?