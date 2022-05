Matematyka. Egzamin ósmoklasisty 2022. ARKUSZE CKE. Co było? Jak wyglądał tegoroczny egzamin z matematyki? Sprawdź arkusz CKE!

MATEMATYKA - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022 - ARKUSZE CKE. Maj stał się także miesiącem egzaminacyjnym nie tylko dla maturzystów. W dniach 24-26 odbywa się egzamin ósmoklasisty. Drugiego dnia uczniowie ostatnich klas podstawówek zmierzyli się z matematyką. Jeszcze tego samego dnia około godziny 13 na stronie CKE pojawia się oficjalne arkusze do tego egzaminu. Opublikujemy je w tym artykule.

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2022

W tym roku do egzaminu zostało zgłoszonych ponad 502 600 uczniów z prawie 12 600 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 507 000 arkuszy. W związku z panującą wojną w Ukrainie MEiN umożliwił zdawanie także ukraińskim uczniom, których zostało zgłoszonych ok. 7 150 z ok. 2 500 szkół.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Zwykle odbywał się on w kwietniu, ale ze względu na pandemię COVID-19 – tak jak w ubiegłym roku – został przeniesiony na maj. Również przez pandemię, tak jak rok temu, jest on przeprowadzany zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi, a nie zgodnie z podstawą programową. Z tego względu uczniowie mają mniej zadań do rozwiązania oraz mniejszy materiał do opanowania.

Egzamin ten jest obowiązkowym etapem, bez którego nie można ukończyć podstawówki. Natomiast nie można go nie zdać. Jego wyniki mają jednak znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich. Zwolnieni są z niego tylko laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych.

Test jest przeprowadzany w formie pisemnej i składa się z trzech części: język polski, matematyka oraz język angielski (lub inny obcy nowożytny do wyboru: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński oraz włoski).

Egzamin ósmoklasisty matematyka 2022 - ARKUSZ i ODPOWIEDZI