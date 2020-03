Mateusz Morawiecki i Blowek rozmawiają o koronawirusie. Premier zapowiedział m.in. wyłączenie wewnątrzkrajowego ruchu samolotowego

COVID-19 to nie grypa! Różnice i podobieństwa

Zarówno COVID-19, jak i pospolita grypa, to zakaźne infekcje wirusowe układu oddechowego, których objawy i sposób przenoszenia są do siebie zbliżone. To jednak koniec podobieństw, bo epidemia wywołana przez nowego koronawirusa z Chin ma o wiele poważniejsze konsekwencje dla świat...