Mateusz Morawiecki pojawi się w Poznaniu podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego. Zobaczymy tam Jacka Jaśkowiaka?

Debata podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego

W tym roku kongres odbędzie się tuż przed wyborami parlamentarnymi. Chodziło o wpisanie się w kampanię wyborczą? Absolutnie nie chcemy się wpisywać w kampanię wyborczą konkretnego ugrupowania czy kandydata, natomiast faktycznie nasza myśl była taka, żeby kongres w tym roku zorganizować przed wyborami. To najważniejsze wydarzenie społeczno-polityczne roku, więc robienie go po wyborach mijałoby się z celem. Nie chcieliśmy jednak, by oba terminy były tak blisko siebie - zdajemy sobie sprawę, że dwa ostatnie tygodnie to już jest najgorętszy okres kampanii, który może zrażać poziomem emocjonalności. Jednak datę kongresu mamy już ustaloną od 5 miesięcy, a termin wyborów został ogłoszony 2 tygodnie temu.

Premier Mateusz Morawiecki w Poznaniu

Jacek Jaśkowiak krytykowany podczas kongresu

Podczas jednego z ubiegłorocznych paneli poświęconego remontom w centrum Poznania Jacek Jaśkowiak był krytykowany za sposób ich prowadzenia i podejście do zarządzania miastem. Jego sposób zarządzania kłóci się z wizerunkiem Poznania jako gospodarnego i przedsiębiorczego?

Wizerunek Poznania jako miasta przedsiębiorczego i gospodarnego rzeczywiście zaczyna być bardziej stereotypem, mającym coraz mniej wspólnego z rzeczywistością. Coraz częściej mówią o tym eksperci, stwierdziliśmy to także w toku wielu analiz, które jako Instytut Poznański przeprowadzamy. Prezydent Jaśkowiak wielokrotnie podkreślał, że zamiast dużych, prowadzonych z rozmachem inwestycji preferuje zrobić kilkanaście małych lokalnych, bo to jest to, czego poznaniacy oczekują. Po części tak jest, ale trzeba patrzeć na Poznań dużo szerzej - nie tylko w wymiarze osiedlowym, ale wręcz w wymiarze ogólnopolskim i międzynarodowym. Śmiałymi inicjatywami można zachęcić kapitał i duże firmy do tego, żeby tutaj lokowały swoje inwestycje. Poznań jest na czele statystyk w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej i liczby firm zarejestrowanych na w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To jest bardzo dobry i solidny fundament, ale te małe firmy potrzebują dużego biznesu, chociażby po to, żeby świadczyć usługi na jego rzecz. Zmienić musi się także sposób zarządzania inwestycjami. Remonty trwają zdecydowanie za długo i prowadzone są niedbale, na czym cierpią i mieszkańcy, i przedsiębiorcy.