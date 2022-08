Mateusz Surwiło zdobył srebrny medal mistrzostw europejskich w Monachium

Pochodzący z Wolsztyna parakajakarz Mateusz Surwiło wicemistrzem Europy. W wyścigu na 200 metrów w klasie KL3 był drugi. To kolejny w niedługim czasie sukces wolsztynianina. Przypomnijmy, od 3 do 7 sierpnia w kanadyjskim Halifax rozgrywały się Mistrzostwa Świata w sprincie kajakowym. Mateusz wystartował w eliminacjach i zakwalifikował się do finału, w którym wywalczył 6 miejsce.