Matka i córka ze Środy Wielkopolskiej rozdzielone. Dziewczynka ma trafić do ojca do Włoch. Mieszkańcy zapowiadają protest

Konflikt rodziców trwa od trzech lat. Mała Elena urodziła się w Polsce, później wraz z rodzicami przeprowadziła się do Włoch. Matka dziewczynki wróciła jednak do swojego kraju i zamieszkała w Środzie Wielkopolskiej. Ojciec powiadomił miejscową policję, że dziecko zostało uprowadzone przez matkę bez jego zgody. Eliza Rzun zarzuca jednak byłemu partnerowi stosowanie przemocy wobec niej i córki.

Rozdzielono matkę i córkę ze Środy Wielkopolskiej. Dziewczynka ma trafić do Włoch

Dziecko musi wrócić do Włoch

Od tego czasu kilkakrotnie podjęto próby odebrania Eleny od matki. Odebranie dziecka nie było jednak bezprawne, bo według prawomocnego postanowienia sądu, od półtora roku dziecko powinno być we Włoszech, bo na mocy Konwencji haskiej sąd nakazał powrót dziecka do Włoch. Po powrocie do Włoch Elena nie musi zamieszkać z ojcem, ale ma przebywać w kraju. Jednak dla matki powrót tam może oznaczać zatrzymanie, postępowanie karne i organicznie kontaktu z dzieckiem.