Matura 2020: Jakie zagadnienia były na egzaminie z matematyki? Czy poznańscy maturzyści poradzili sobie z egzaminem?

Zuzanna, maturzystka z ZSH przyznaje, że choć matematyka nie jest jej ulubionym przedmiotem, to matura okazała się łatwa.

- Zadania były dość łatwe, choć niektóre były podchwytliwe, ale myślę że poszło dobrze i matura będzie zdana. Matematyka nie należy do moim ulubionych przedmiotów, więc obawiałam się jej najbardziej

- podkreśla Zuza.

Dodaje również, że przesunięcie matur o miesiąc dało jej szansę na lepsze przygotowanie do egzaminów. - Na mnie wpłynęło to dobrze, ponieważ miałam więcej czasu na przygotowanie do matury - mówi.